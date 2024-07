adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 234,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 234,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 234,70 EUR. Bei 230,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 101.598 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,98 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 51,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 215,77 EUR je adidas-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – ein Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 31.07.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,32 EUR je adidas-Aktie belaufen.

