adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 216,70 EUR ab.

Die adidas-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 216,70 EUR abwärts. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 216,20 EUR ab. Bei 217,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 13.164 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Gewinne von 11,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,33 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 233,33 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 5,82 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte adidas am 29.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je adidas-Aktie.

