adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 239,70 EUR zu.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 239,70 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 240,60 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,90 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72.997 Stück gehandelt.

Bei 243,90 EUR erreichte der Titel am 30.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 1,75 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,20 EUR am 01.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,36 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 231,25 EUR.

Am 31.07.2024 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,34 Mrd. EUR eingefahren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,57 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich