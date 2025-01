adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 241,40 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 241,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 245,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 244,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 121.179 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 248,80 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 3,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2024 bei 160,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,45 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 248,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6,44 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 6,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte adidas am 05.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

