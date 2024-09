adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 217,90 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 217,90 EUR abwärts. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 217,20 EUR nach. Bei 218,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.427 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 9,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 154,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,03 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,37 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 230,08 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,82 Mrd. EUR – ein Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,54 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsende

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX beendet den Handel wenig bewegt