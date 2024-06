adidas Aktie News: adidas büßt am Montagvormittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 223,70 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 223,70 EUR. Bei 223,30 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 224,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.403 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von 5,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 44,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,17 EUR je adidas-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 217,46 EUR für die adidas-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.04.2024 vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,31 EUR je Aktie.

