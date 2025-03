adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 224,20 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 224,20 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 225,20 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 223,40 EUR. Bisher wurden heute 71.727 adidas-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 17,66 Prozent Luft nach oben. Am 22.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,59 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 261,58 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 05.03.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -2,12 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,81 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,97 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.05.2026 dürfte adidas die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,77 EUR je Aktie aus.

