adidas Aktie News: adidas legt am Freitagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 229,50 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 229,50 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,40 EUR an. Bei 227,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 189.661 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 6,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2024 (160,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,41 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,50 EUR an.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,47 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,34 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von adidas.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart zu

XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter