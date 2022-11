adidas Aktie News: adidas gibt am Freitagvormittag nach

Aktien in diesem Artikel adidas 127,44 EUR

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 128,36 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 127,06 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 130,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.406 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 285,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 55,06 Prozent zulegen. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,43 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 161,57 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 09.11.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.408,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.752,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.03.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte adidas die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

