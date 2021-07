adidas-Aktie aktuell: adidas verlustreich

Aktien in diesem Artikel adidas 304,65 EUR

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 305,05 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.253 Punkten steht. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 303,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 310,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 132.930 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (324,10 EUR) erklomm das Papier am 15.07.2021. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2020 auf bis zu 231,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 318,75 EUR an. In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Marken adidas, Reebok, TaylorMade-adidas Golf sowie CCM Hockey sind in nahezu jedem Land der Welt erhältlich. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Produkten und bietet sowohl Spitzensportlern bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus.

