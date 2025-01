adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Montagvormittag vor

Blick auf adidas-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 242,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 242,00 EUR zu. Bei 242,20 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 241,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.245 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 248,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 160,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 33,80 Prozent sinken.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,45 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 248,67 EUR.

adidas gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,48 EUR gegenüber 1,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent auf 6,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 05.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,98 EUR je Aktie.

