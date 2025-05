adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von adidas

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 216,90 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 216,90 EUR ab. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 216,00 EUR ab. Mit einem Wert von 217,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.597 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 21,62 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,18 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,04 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 257,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.04.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 6,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,63 EUR je Aktie.

