adidas Aktie News: adidas fällt am Freitagmittag

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 218,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von adidas befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 218,50 EUR ab. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 218,20 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 221,70 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75.446 Stück gehandelt.

Bei 236,30 EUR markierte der Titel am 03.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 7,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,23 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,17 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 217,46 EUR aus.

Am 30.04.2024 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,46 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,27 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Freundlicher Handel: DAX letztendlich stärker

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsende