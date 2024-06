adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von adidas

So bewegt sich adidas

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 217,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 217,40 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 216,50 EUR. Bei 221,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 332.420 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 236,30 EUR erreichte der Titel am 03.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 8,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 28,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 217,46 EUR aus.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,22 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 5,46 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 31.07.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Freundlicher Handel: DAX letztendlich stärker

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsende