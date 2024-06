adidas Aktie News: adidas verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Die Aktie von adidas zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 221,00 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der adidas-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 221,00 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 221,70 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 220,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 221,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.796 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 236,30 EUR erreichte der Titel am 03.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 6,47 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 217,46 EUR je adidas-Aktie an.

Am 30.04.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

