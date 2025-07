adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Kursabschlägen

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 204,80 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 204,80 EUR abwärts. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 204,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 205,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.997 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 175,30 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,40 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,00 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,50 EUR.

adidas ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von adidas.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,67 EUR fest.

