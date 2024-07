adidas Aktie News: adidas reagiert am Mittag positiv

Kurs der adidas

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 228,40 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 228,40 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 228,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 228,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 53.748 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2024 markierte das Papier bei 240,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 4,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 154,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 221,00 EUR an.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte adidas die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

