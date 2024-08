adidas Aktie News: adidas am Mittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 216,90 EUR ab.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 216,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 216,40 EUR. Bei 216,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 30.956 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 242,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,57 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Mit Abgaben von 28,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 233,33 EUR angegeben.

adidas gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,82 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,34 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte adidas die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,54 EUR je adidas-Aktie belaufen.

