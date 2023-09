adidas Aktie News: adidas gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 163,22 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 163,22 EUR zu. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 163,22 EUR aus. Bei 161,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 131.539 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 188,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2023). Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 15,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 74,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 179,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.343,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.596,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

