adidas Aktie News: adidas am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 23.06.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 166,18 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 167,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 163,96 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 210.205 Aktien.

Bei 336,25 EUR erreichte der Titel am 05.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 50,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.06.2022 (160,26 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,69 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 266,07 EUR an.

Am 06.05.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,60 EUR, nach 2,60 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.302,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.268,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von adidas.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

