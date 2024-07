adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 229,90 EUR zu.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 229,90 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 229,90 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.999 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2024 bei 240,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,57 Prozent hinzugewinnen. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 48,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 221,00 EUR an.

Am 30.04.2024 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 31.07.2024 gerechnet. Am 31.07.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert im Plus