adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 229,60 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 229,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 230,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 228,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 100.071 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 240,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,70 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,64 EUR am 06.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,31 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 221,00 EUR.

adidas gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

