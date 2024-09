adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von adidas legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 219,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 220,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,90 EUR. Zuletzt wechselten 37.508 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 242,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,30 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,37 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 230,08 EUR.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,82 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

