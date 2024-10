adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 218,10 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 218,10 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 215,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 218,00 EUR. Bisher wurden heute 85.977 adidas-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (243,90 EUR) erklomm das Papier am 30.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,83 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2024 auf bis zu 160,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,41 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 239,50 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,68 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

