adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von adidas zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 259,00 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 259,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 260,30 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 258,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 260,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.153 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 262,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 1,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 160,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2024). Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 38,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,49 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 254,83 EUR an.

adidas ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent auf 6,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. adidas dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,18 EUR je Aktie.

