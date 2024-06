adidas Aktie News: adidas gewinnt am Montagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 219,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 220,10 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 217,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 99.419 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 236,30 EUR erreichte der Titel am 03.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,80 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,64 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,45 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,17 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 217,46 EUR je adidas-Aktie an.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren. adidas dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

