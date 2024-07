adidas Aktie News: adidas am Mittag im Minusbereich

So bewegt sich adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 229,60 EUR.

Die adidas-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 229,60 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 224,70 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 226,60 EUR. Zuletzt wechselten 116.778 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2024 bei 240,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,70 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 154,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,31 EUR je adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 221,00 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -0,22 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von adidas.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,63 EUR je Aktie.

