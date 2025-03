Kursverlauf

adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag gefragt

25.03.25 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 224,80 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 224,80 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 224,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 222,70 EUR. Bisher wurden heute 37.911 adidas-Aktien gehandelt. Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei einem Wert von 195,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,59 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 261,58 EUR. Am 05.03.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2026 erwartet. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,77 EUR je adidas-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur adidas-Aktie Montagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer Börse Frankfurt in Grün: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen Handel in Frankfurt: DAX mit Kursplus

