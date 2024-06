adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

adidas im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 218,30 EUR.

Das Papier von adidas befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 218,30 EUR ab. Die adidas-Aktie sank bis auf 217,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113.748 adidas-Aktien.

Bei 236,30 EUR erreichte der Titel am 03.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,17 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 217,46 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,49 Prozent gesteigert.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je adidas-Aktie belaufen.

