adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 220,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 220,80 EUR. Bei 220,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.552 adidas-Aktien.

Am 03.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 236,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 6,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (154,64 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 217,46 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

