adidas Aktie News: adidas am Mittag in Grün

Aktien in diesem Artikel adidas 176,26 EUR

0,79% Charts

News

Analysen

Das Papier von adidas konnte um 25.07.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 177,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 177,64 EUR. Bei 175,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 59.931 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 336,25 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,28 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 153,52 EUR am 14.07.2022. Abschläge von 15,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 234,87 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 06.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.302,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.268,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte adidas am 04.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,67 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Spotify- und Netflix-Abos als NFTs: Wie ein kroatisches Start-Up das Digitalabo-Modell revolutionieren will

Erste Schätzungen: adidas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

adidas als Krypto-Sponsor: Wie ein dezentraler Fußballverein mit NFT-Hilfe in die Premier League aufsteigen soll

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com