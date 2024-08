adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag nahezu unverändert

adidas im Blick

Die Aktie von adidas zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 219,00 EUR bewegte sich die adidas-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 219,00 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 219,60 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 218,00 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 218,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.424 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 10,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 154,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 29,39 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,35 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 233,33 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,82 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,54 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

DAX aktuell: DAX mittags mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Grün