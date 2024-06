adidas Aktie News: adidas am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 222,60 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 222,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 223,50 EUR. Bei 220,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 158.990 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 236,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.06.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,15 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 30,53 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 217,46 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.04.2024. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je adidas-Aktie.

