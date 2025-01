adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von adidas

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 253,80 EUR.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 253,80 EUR nach. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 252,80 EUR ein. Bei 253,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 10.787 adidas-Aktien gehandelt.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 262,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,55 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 257,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.10.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 05.03.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

