adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 227,70 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 227,70 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 227,90 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,70 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.494 Stück gehandelt.

Bei 242,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,28 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,35 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 233,33 EUR.

Am 31.07.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,06 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die adidas-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Euro STOXX 50 aktuell: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen