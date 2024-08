adidas im Fokus

adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag gesucht

28.08.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 227,40 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 227,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 229,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 223,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 224.385 adidas-Aktien. Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 6,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (154,64 EUR). Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 32,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,35 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 233,33 EUR. adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,34 Mrd. EUR umgesetzt. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 3,54 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur adidas-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen Euro STOXX 50 aktuell: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen

