adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 211,20 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 211,20 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 209,60 EUR. Mit einem Wert von 218,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 285.744 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 17,00 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 05.03.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas ein EPS von -2,12 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,97 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 01.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,63 EUR je Aktie belaufen.

