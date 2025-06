adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 217,00 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 217,00 EUR. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 215,60 EUR. Bei 216,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 11.077 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,57 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,22 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,33 EUR je adidas-Aktie an.

adidas ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,15 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte adidas die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,65 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Experten sehen bei adidas-Aktie Potenzial

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht

adidas-Aktie legt dennoch zu: Datenschutzvorfall bei adidas - keine Zahlungsinformationen betroffen