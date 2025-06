adidas Aktie News: adidas am Vormittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 218,30 EUR.

Bei der adidas-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 218,30 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 219,40 EUR aus. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 218,00 EUR. Bei 219,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.759 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 24,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 257,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,95 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. adidas dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,66 EUR fest.

