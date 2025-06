adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Mittag vor

So entwickelt sich adidas

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 217,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 217,90 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 218,50 EUR aus. Bei 217,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.590 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 19,55 Prozent wieder erreichen.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,33 EUR aus.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,95 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,73 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte adidas am 30.07.2025 präsentieren. adidas dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

