MÄRKTE ASIEN/Aktien widerstandsfähig nach mauer US-Vorlage

DOW JONES-Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Freitag mit weitgehend wenig veränderten Indexständen. In Shanghai und Hongkong bröckeln die Kurse geringfügig ab, in Tokio notiert der Nikkei-225-Index 0,3 Prozent höher bei 37.654 Punkten, gestützt vom wieder etwas abgeschwächten Yen. Mit der Tagestendenz zeigen sich die asiatischen Börsen immerhin widerstandsfähig gegen die schwächeren US-Vorlagen. Die Börse in Seoul bleibt wegen eines Feiertags geschlossen.

Das angeblich "sehr gute Gespräch", von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi konnte die Stimmung nur vorübergehend stützen. Der Gesprächsfaden sei zwar positiv für die Weltwirtschaft, sagt Josef Capurso von CBA. Er schränkt aber ein, er sei skeptisch, dass es eine schnelle Lösung der Differenzen gebe und habe das Auslaufen der 90-tägigen Pause im Handelskrieg zwischen den USA und China am 12. August weiter als Risiko im Blick.

Für Zurückhaltung sorgt derweil das Warten auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Sollte er schwach ausfallen, könnte das die Weltleitwährung Dollar weiter unterminieren. Noch zeigt sich aber auch die Währungsseite sehr ruhig. Der Goldpreis kann sich dagegen nach dem Rücksetzer vom Donnerstag wieder etwas erholen. Die Ölpreise bröckeln etwas ab. Die Aussicht auf weitere Produktionssteigerungen durch die Opec belaste den Markt weiterhin, heißt es bei der ANZ, die vermutet, die Opec wolle nun Marktanteile zurückgewinnen.

In Tokio sind vor allem Pharma- und Immobilienwerte gefragt. Chugai Pharmaceutical gewinnen 3,1 Prozent hinzu und Mitsubishi Estate liegen 0,6 Prozent im Plus. Bei den Technologieunternehmen setzen Renesas ihren Anstieg mit einem weiteren Plus von 2,4 Prozent fort. In Hongkong zeigen sich BYD vom Kurseinbruch von Tesla unbeeindruckt. Die Aktie liegt wenig verändert im Markt, ebenso Geely.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.521,00 -0,2% +4,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.654,34 +0,3% -5,4% 08:30

Kospi (Seoul) Feiertag

Schanghai-Comp. 3.382,11 -0,1% +0,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.857,09 -0,2% +17,8% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:28 % YTD

EUR/USD 1,1439 -0,0 1,1444 1,1421 +10,3%

EUR/JPY 164,51 0,1 164,27 163,50 +0,1%

EUR/GBP 0,8428 -0,0 0,8431 0,8416 +1,9%

GBP/USD 1,3573 -0,0 1,3576 1,3571 +8,2%

USD/JPY 143,82 0,2 143,55 143,15 -9,3%

USD/KRW 1.353,69 -0,1 1.355,53 1.359,08 -8,1%

USD/CNY 7,1745 0,0 7,1710 7,1755 -0,7%

USD/CNH 7,1795 0,1 7,1734 7,1797 -2,2%

USD/HKD 7,8460 0,0 7,8459 7,8467 +1,0%

AUD/USD 0,6502 -0,0 0,6504 0,6504 +4,9%

NZD/USD 0,6046 0,2 0,6034 0,6040 +7,9%

BTC/USD 102.672,50 1,0 101.617,30 104.640,50 +12,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,18 63,28 -0,2% -0,10 -12,4%

Brent/ICE 65,19 65,29 -0,2% -0,10 -13,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.372,58 3.353,23 +0,6% +19,35 +28,7%

Silber 31,52 31,61 -0,3% -0,09 +9,8%

Platin 1007,89 991,75 +1,6% +16,14 +8,9%

Kupfer 4,94 4,93 +0,1% 0,00 +21,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2025 00:57 ET (04:57 GMT)