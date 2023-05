adidas Aktie News: adidas am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 155,94 EUR

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 155,10 EUR nach. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 154,78 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.387 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 191,20 EUR markierte der Titel am 04.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 159,45 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 05.05.2023 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das adidas ein Ergebnis je Aktie von 1,60 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.274,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.302,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 03.08.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

