adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von adidas. Zum Vortag unverändert notierte die adidas-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 232,90 EUR.

Mit einem Wert von 232,90 EUR bewegte sich die adidas-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 235,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 231,70 EUR. Bei 233,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.900 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2024 bei 240,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 154,64 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,31 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 221,00 EUR.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas -0,22 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,46 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,63 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

