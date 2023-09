adidas Aktie News: adidas gewinnt am Freitagvormittag kräftig

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 166,10 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,9 Prozent auf 166,10 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 167,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 167,00 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.732 Stück gehandelt.

Am 21.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,55 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 43,77 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 181,64 EUR an.

Am 03.08.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,88 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.343,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.596,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte adidas am 08.11.2023 präsentieren. Am 29.10.2024 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

