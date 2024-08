adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Mittag

Kurs der adidas

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 235,60 EUR.

Das Papier von adidas konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 235,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 235,80 EUR. Bei 230,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.160 Stück gehandelt.

Bei 242,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,72 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 34,36 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,35 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 233,33 EUR.

Am 31.07.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,82 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte adidas am 29.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

