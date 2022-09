adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel adidas 117,70 EUR

Das Papier von adidas befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,2 Prozent auf 118,84 EUR ab. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,12 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,28 EUR. Bisher wurden heute 459.827 adidas-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 300,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 60,42 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,12 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,93 EUR.

Am 04.08.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 EUR gegenüber 1,93 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.596,00 EUR – ein Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,89 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

