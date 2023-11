adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 194,16 EUR.

Das Papier von adidas konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 194,16 EUR. Bei 194,58 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 193,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.762 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 194,58 EUR. Gewinne von 0,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 114,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.12.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 40,98 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 180,83 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.999,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,38 Prozent verringert.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,78 EUR je Aktie.

