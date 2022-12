Porsche-Aktie zieht an: Aktie der Porsche AG kommt für PUMA in DAX - Varta-Aktie steigt in SDAX ab

Zudem gibt es im MDAX und SDAX einige Veränderungen. Wegen der Aufnahme der Porsche AG in den DAX steigt der Sportartikelhersteller PUMA in den MDAX ab und verdrängt dort den Batteriehersteller Varta , der in den Nebenwerteindex SDAX absteigt. Das teilte die Deutsche Börse am späten Montagabend mit. Dadurch fällt der Online-Modehändler ABOUT YOU aus dem SDAX.

Zudem werden die aktuell noch im MDAX notierte Deutsche Wohnen und der im SDAX gelistete Bioethanolhersteller VERBIO die Plätze tauschen.

Mit dem Chiphersteller Elmos Semiconductor und der Tochter des US-Telekomausrüsters ADTRAN, ADVA gibt es zudem zwei Aufsteiger in den SDAX. Im Gegenzug werden der Immobilienentwickler Instone und der Spezialpharma-Anbieter und -Großhändler Medios aus dem Nebenwerteindex herausgenommen.

Abgesehen von ADVA und Medios hatten Experten die Veränderungen weitgehend erwartet. Die Änderungen treten am Montag, 19. Dezember, in Kraft. Sie sind wichtig für Fonds, die Indizes nachbilden. Sie müssen dann entsprechend umschichten.

Auf XETRA gewinnen die Papiere der Porsche AG am Dienstag zeitweise 0,66 Prozent auf 106,40 Euro, während PUMA-Aktien um 0,80 Prozent auf 50,22 Euro zulegen. Varta-Aktien verlieren daneben zeitweise 0,45 Prozent auf 28,70 Euro.

/mis/tih

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: ben smith / Shutterstock.com, Porsche