AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 0,105 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 0,105 EUR. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,105 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,107 EUR.

Bei 0,212 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 101,813 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,064 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 64,521 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

