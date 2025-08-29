AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 0,105 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 0,105 EUR. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,105 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,107 EUR.
Bei 0,212 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 101,813 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,064 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 64,521 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie
Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern
Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu AFC Energy PLCShs
Analysen zu AFC Energy PLCShs
Keine Analysen gefunden.