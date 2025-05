AFC Energy Aktie News: AFC Energy steigt am Mittag stark

Kursverlauf

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 8,2 Prozent auf 0,096 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere um 11:39 Uhr 8,2 Prozent. In der Spitze legte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,110 EUR zu. Mit einem Wert von 0,089 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 419.015 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.06.2024 bei 0,305 EUR. 216,528 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2025 (0,061 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 57,964 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die AFC Energy-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,016 GBP je AFC Energy-Aktie.

